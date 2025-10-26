Cronaca
Credera Rubbiano, cade sulla pista
di motocross: grave un 15 enne
Grave infortunio per un motociclista di 15 anni sulla pista di motocross di Credera Rubbiano.
Il giovane sarebbe caduto, dopo un salto, battendo la testa in modo serio e preoccupante. Sul posto i soccorsi (auto medica e ambulanza) ma si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano.
Il giovane è stato trasportato al Policlinico di Pavia, dove si trova in prognosi riservata.
