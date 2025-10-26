Grave infortunio per un motociclista di 15 anni sulla pista di motocross di Credera Rubbiano.

Il giovane sarebbe caduto, dopo un salto, battendo la testa in modo serio e preoccupante. Sul posto i soccorsi (auto medica e ambulanza) ma si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano.

Il giovane è stato trasportato al Policlinico di Pavia, dove si trova in prognosi riservata.

