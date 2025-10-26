Ultime News

26 Ott 2025 Assemblea FdI in Regione Lombardia:
presente la provincia di Cremona
26 Ott 2025 Le borse di studio Assocanottieri
premiati Mari, Leoni e Benedusi
26 Ott 2025 Convegno a CR² Sinapsi:
scienza, inclusione, storie di vita
26 Ott 2025 "Salumi da Re", produttori
cremonesi tra i protagonisti
26 Ott 2025 Credera Rubbiano, cade sulla pista
di motocross: grave un 15 enne
Cronaca

Credera Rubbiano, cade sulla pista
di motocross: grave un 15 enne

Foto Massimo Marinoni

Grave infortunio per un motociclista di 15 anni sulla pista di motocross di Credera Rubbiano.

Il giovane sarebbe caduto, dopo un salto, battendo la testa in modo serio e preoccupante. Sul posto i soccorsi (auto medica e ambulanza) ma si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Milano.

Il giovane è stato trasportato al Policlinico di Pavia, dove si trova in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...