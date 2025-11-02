Lunedì 3 novembre, alle ore 18, il Centro CR² Sinapsi di Cremona ospiterà la presentazione del libro “Nessuno basta a se stesso. Perché abbiamo bisogno del bene comune” (ed. Piemme), scritto da Enzo Manes, imprenditore e filantropo, fondatore della Fondazione Dynamo e presidente di Vita Foundation.

Nel volume, Manes riflette sul senso profondo della responsabilità sociale, sull’importanza della collaborazione e sul limite della cosiddetta “meritocrazia”. “Il successo personale – scrive – non basta se non si trasforma in un contributo alla collettività”.

Dalla nascita di Dynamo Camp, il primo camp italiano di Terapia Ricreativa per bambini affetti da gravi patologie croniche, fino alla proposta di una “good tax” per sostenere il bene comune, Manes invita a una nuova cultura del dare e della partecipazione.

L’incontro, promosso dal Centro CR² Sinapsi in collaborazione con Dynamo Camp, sarà un’occasione per discutere di filantropia, impresa e futuro, con uno dei protagonisti più originali dell’innovazione sociale italiana.

La necessità impellente è agire in mesi, non in decenni, affrontando subito problemi concreti come le liste d’attesa negli ospedali, la solitudine degli anziani o la perdita di biodiversità. Per superare l’inefficacia dell’iniziativa individuale e accelerare il cambiamento, Manes propone la creazione di un meccanismo legislativo – una vera e propria “good tax” (tassa buona) – che garantisca la raccolta di fondi pubblici in modo equo e trasparente. L’obiettivo è finanziare interventi immediati e misurabili per il bene comune, rendendo inaccettabile qualsiasi obiezione di fronte alle ingiustizie quotidiane.

Fondazione Occhi Azzurri accoglie con estremo orgoglio la possibilità di ospitare una figura di spicco come quella di Enzo Manes proprio a Cremona e proprio in quel centro, CR² Sinapsi, che ha fatto della medesima missione di Dynamo Camp il suo focus principale. Il centro cremonese è infatti, ad un anno dalla sua inaugurazione, attivo e sempre più proiettato verso nuove direzioni per prendere in carico bambini, persone con bisogni speciali, famiglie, in un’ottica di cura a 360°, che non tralasci nulla.

“Lavoriamo ogni giorno per potenziare al massimo le possibilità del centro” – ha dichiarato Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri – “vogliamo che diventi a tutti gli effetti un punto di riferimento per la città e non solo. Vogliamo accogliere, aiutare, ma anche essere parte integrante della città come luogo di aggregazione, dove si respiri un’atmosfera positiva, si venga a prendere un caffè, si passeggi nel verde che ci circonda”. Una sinergia con l’opera di Dynamo Foundation diventa dunque una speranza tangibile, con il desiderio di fare sempre di più e sempre meglio per tutta la cittadinanza.

Vincenzo (Enzo) Manes è imprenditore e manager, azionista di riferimento e presidente esecutivo di KME Group S.p.A., oltre che membro di consigli di amministrazione di importanti società. Manes ha affiancato alla carriera nel settore profit un crescente impegno nel Terzo Settore, distinguendosi per la sua visione di filantropia imprenditoriale.

È fondatore e motore della Fondazione Dynamo, il cui progetto di punta è Dynamo Camp, il primo Camp di Terapia Ricreativa in Italia. La struttura, situata a Limestre (Pistoia) all’interno dell’Oasi Dynamo (affiliata WWF), ospita gratuitamente bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche. Attraverso attività come equitazione, arrampicata, circo e laboratori creativi, la Terapia Ricreativa Dynamo® mira a far riscoprire ai giovani ospiti le proprie capacità, a superare il senso di isolamento e a ritrovare fiducia e gioia, concentrandosi sulle loro abilità piuttosto che sulle disabilità.

CR² Sinapsi è un centro di 1.500 mq sorto per dare una risposta a 360 gradi a persone e famiglie che affrontano un percorso di cura da situazioni per le quali la cura non è standardizzata. Offre una visione globale di presa in carico di persone fragili con un approccio riabilitativo pensato sulle singole persone e sui bisogni delle famiglie, collocandosi come realtà d’eccellenza del territorio cremonese.

© Riproduzione riservata