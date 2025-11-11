Firmato a Roma Protocollo Rete Antiviolenza sulle donne, Gualtieri “Tutti uniti”





ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti uniti contro la violenza sulle donne per contrastare questa emergenza sociale”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della firma del Protocollo della Rete Antiviolenza tra l’amministrazione capitolina, le forze dell’ordine, le ASL, la scuola con l’ufficio scolastico regionale e le associazioni poste a presidio e in difesa delle donne. “È un Protocollo molto importante perché stabilisce una cabina di regia e una collaborazione più stretta tra tutti quanti nelle loro rispettive responsabilità”, ha spiegato Gualtieri che ha aggiunto in merito: “Questa unità ci consente di migliorare il lavoro in un impegno che deve essere su tanti fronti”, e cioè: “della prevenzione, della protezione, del perseguimento dei crimini e degli autori e della predisposizione di politiche che rendano Roma una città unita contro questo fenomeno”. xl5/pc/mca3

