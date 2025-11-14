Ultime News

Precipita elicottero tra Isola
Dovarese e Casalromano: una vittima
14 Nov 2025 Densità commerciale in provincia:
un metro e mezzo per ogni abitante
14 Nov 2025 Negozi di vicinato, un presidio
decisivo nei piccoli comuni
14 Nov 2025 CremonaPo, Natale solidale
con "Il giocattolo benefico"
14 Nov 2025 Giornata Mondiale del Diabete, gli
eventi a Cremona per sensibilizzare
Cronaca

Precipita elicottero tra Isola
Dovarese e Casalromano: una vittima

Nella tarda mattinata di venerdì, un elicottero è precipitato nella zona di Casalromano, causando la morte del pilota. L'incidente è avvenuto in condizioni di nebbia.

Sul posto ambulanza ed elisoccorso (foto di repertorio)

Un elicottero è precipitato nella tarda mattinata di venerdì tra i comuni di Casalromano e Isola Dovarese, lungo la strada che collega il comune del Cremonese alla frazione di Fontanella Grazioli.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo, condotto da un 56enne, proveniva dalla provincia di Asti. Il conducente, che in seguito all’impatto è stato sbalzato a diversi metri di distanza, sarebbe l’unica vittima.

Il velivolo si è schiantato al suolo in una zona di campagna. Al momento dell’incidente, l’area era interessata da nebbia fitta, condizione che potrebbe aver contribuito all’accaduto.

Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle verifiche tecniche dell’area. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. lb

