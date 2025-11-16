Le sale di Villa Cattaneo, sede storica della Fondazione Sospiro, si sono trasformate in un vivace crocevia di arte e cultura per accogliere la prima edizione del Premio d’Arte Internazionale “Villa Cattaneo” promosso da Fondazione Sospiro e Fondazione MAI. Artisti, critici, istituzioni e appassionati si sono riuniti per celebrare la creatività contemporanea in un evento che ha unito estetica e solidarietà.

Promosso con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Sospiro, dell’Università di Teologia Vaticana, del Rotary Club Rivolta d’Adda e di Minerva – Associazione Europea dei Critici d’Arte, il premio ha visto la partecipazione di pittori, scultori e fotografi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una parte dei proventi delle iscrizioni sarà destinata ai progetti di Fondazione MAI, che da anni utilizza l’arte come strumento di crescita e inclusione sociale.

A rendere unico l’evento è stata la straordinaria opportunità concessa agli artisti di esporre le proprie opere accanto a un capolavoro autentico del Maestro Giorgio De Chirico, la celebre “Piazza d’Italia”, gentilmente prestata per l’occasione. Un dialogo simbolico e potente tra il genio del Novecento e i talenti del presente.

La direzione artistica è stata affidata al Maestro Francesco Garofalo, artista di fama internazionale, Consulente della Fondazione MAI e Presidente di Minerva. La giuria, composta da personalità di spicco del mondo dell’arte e della cultura – Simona Gervasio, Roberto Ardizzone, Antonio Pastore, Giuseppe Gallinella, Giovanni Scotti e Fauro Ghisolfi – ha valutato con attenzione le numerose opere in concorso, premiando tecnica, originalità e capacità espressiva.

La giornata si è conclusa con un sentito ringraziamento da parte della Fondazione Sospiro e del Maestro Garofalo, che hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. “Il Premio Villa Cattaneo – ha dichiarato Garofalo – nasce per offrire agli artisti una vetrina di prestigio e, allo stesso tempo, per sostenere il valore etico dell’arte come strumento di crescita collettiva. Questa prima edizione ha dimostrato che la bellezza può davvero generare solidarietà”.

Con un pubblico entusiasta e un’adesione oltre le aspettative, il Premio “Villa Cattaneo” si prepara già a diventare un appuntamento fisso nel panorama artistico internazionale.

