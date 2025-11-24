Si è spenta la professoressa Adriana Eugenidi, docente dell’itis di Cremona.

Colonna del liceo tecnologico Torriani, negli ultimi anni insegnava nell’ indirizzo chimico.

Innamorata della sua materia, la matematica, sapeva capire gli studenti e accoglierli.

“Ironica, tagliente e autentica nella sua riservatezza, aveva una attenzione particolare per ” i nuovi arrivati”, i docenti alle prime armi” commenta la dirigente scolastica, Simona Piperno.

“In pensione da tre anni è rimasta nei cuori di molti ex studenti che, non sapendo della sua malattia, hanno appreso con sorpresa e profonda tristezza, come tutto il Torriani, la notizia della sua scomparsa”.

