Ultime News

24 Nov 2025 Si è spenta Adriana
Eugenidi, prof. dell'Itis
24 Nov 2025 Bilancio di previsione: progetti
per lo sviluppo e l’innovazione
24 Nov 2025 L'odissea di una 50enne monorene
Asst: condanna e maxi risarcimento
24 Nov 2025 "Cappuccilli – Patané – Respighi"
Cremona celebra la grande lirica
24 Nov 2025 A Cremona la tassa rifiuti
meno cara d'Italia
Cronaca

Si è spenta Adriana
Eugenidi, prof. dell'Itis

Si è spenta la professoressa Adriana Eugenidi, docente dell’itis di Cremona.

Colonna del liceo tecnologico Torriani, negli ultimi anni insegnava nell’ indirizzo chimico.

Innamorata della sua materia, la matematica, sapeva capire gli studenti e accoglierli.

“Ironica, tagliente e autentica nella sua riservatezza, aveva una attenzione particolare per ” i nuovi arrivati”, i docenti alle prime armi” commenta la dirigente scolastica, Simona Piperno.

“In pensione da tre anni è rimasta nei cuori di molti ex studenti che, non sapendo della sua malattia, hanno appreso con sorpresa e profonda tristezza, come tutto il Torriani, la notizia della sua scomparsa”.

