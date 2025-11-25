Incidente e 4 km di coda in A21, in direzione Piacenza, all’altezza del Bosco ex Parmigiano, a causa di un sinistro avvenuto alle 17:40.

I rilievi sono ancora in corso da parte della Polstrada. Dalle prime informazioni, il conducente di un furgone avrebbe accostato per sistemare il materiale trasportato e nel mentre sopraggiungeva una Mercedes che urtava contro il furgone.

L’autista del mezzo pesante fortunatamente riusciva a spostarsi, mentre il conducente dell’auto, un 61enne, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Sul posto oltre ad automedica e ambulanza della Padana Soccorso, anche i Vigili del Fuoco e personale dell’Ats Val Padana.

