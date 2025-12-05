Ultime News

Immigrazione clandestina:
i provvedimenti della Questura

Nell’ambito delle attività della Questura di Cremona in materia di immigrazione clandestina, nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Immigrazione ha rimpatriato un cittadino di nazionalità peruviana in esecuzione ad un provvedimento di espulsione giudiziaria emesso a seguito di una condanna per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il questore di Cremona ha anche adottato un provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino “Brunelleschi” nei confronti di un cittadino gambiano ritenuto pericoloso per i suoi precedenti penali e, da ultimo, per la condanna per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

