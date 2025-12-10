La Cremonese è la squadra che ha avuto finora più partecipazioni al gol dalla panchina in tutta la Serie A. Contando gol e assist sfornati dai giocatori entrati a gara in corso, i grigiorossi dopo quattordici giornate hanno già toccato quota 10, nessuna squadra della massima serie italiana ha saputo fare meglio. Per la precisione sono stati 4 i gol e 6 gli assist a favore della squadra di Nicola arrivati grazie ai cambi. Inter e Bologna, con 8 partecipazioni al gol dalla panchina, inseguono la Cremo in questa particolare classifica. A quota 7, invece, ci sono Sassuolo e Cagliari.

Uno dei segreti di questo splendido avvio di stagione dei grigiorossi è sicuramente questo fattore. La rosa di Nicola è profonda, offre alternative importanti e chi viene chiamato in causa dalla panchina a gara in corso lo fa sempre con il giusto atteggiamento e approccio, riuscendo molto spesso a essere decisivo.

Senza andare troppo lontani, basta pensare alla gara di domenica scorsa contro il Lecce, sbloccata sì da una rete di Bonazzoli su rigore, ma chiusa sul 2-0 grazie al contributo di due elementi entrati nella ripresa come Zerbin e Sanabria: il primo ha servito l’assist e il secondo l’ha messa in fondo al sacco in occasione del raddoppio.

Lo stesso Nicola al termine della sfida con il Lecce ha detto: “Credo che la Cremo sia la squadra che ha utilizzato più giocatori. La maggior parte dei calciatori che ho avuto non era sempre titolare, ma ne ho apprezzato la qualità e la determinazione, oltre alla capacità di essere determinanti in qualsiasi momento della partita”.

Nicola si sta dimostrando bravo nell’azzeccare i cambi, ma soprattutto nel tenere tutti sulla corda, riuscendo a motivare l’intero gruppo, anche quegli elementi che sono meno utilizzati e finiscono sempre con l’entrare in campo a partita in corso. Potersi giocare i cambi giusti e al momento giusto è un fattore che senza ombra di dubbio fa la differenza. E in questo senso la Cremonese sta facendo meglio di tutti in questa Serie A.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata