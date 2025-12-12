La volta buona, Vittorio Cecchi Gori: “La Fiorentina? Posso salvarla solo io”

(Adnkronos) – “Solo io potrei salvare la Fiorentina”. Così Vittorio Cecchi Gori, ospite in collegamento con La volta buona, ha commentato la situazione della squadra viola, ultima in Serie A con 6 in 14 partite e che vede materializzarsi l’incubo Serie B. Cecchi Gori, proprietario della Fiorentina dal 1990 al 2002, è stato interpellato in studio da Marco Baldini che gli ha chiesto, ironicamente, se prenderebbe nuovamente in mano la società.

“Per salvare la situazione potrei farlo soltanto io, come presidente onorario lo potrei anche fare. Speriamo che quelli che ci sono riescono a fare qualcosa, perché fino ad adesso hanno sbagliato tutto”, ha risposto Cecchi Gori.

Il produttore cinematografico ha poi parlato della sua storia con Rita Rusic e dei presunti tradimenti, confermati da lei più volte in diverse interviste. Alla domanda di Balivo, Cecchi Gori ha glissato: “Sono passati troppi anni, ora c’è pure la prescrizione anche sui tradimenti”, ha scherzato.