Ultime News

13 Dic 2025 Qual è il film di Natale preferito?
Ecco i risultati del sondaggio
13 Dic 2025 Annicco, bilancio di fine anno
per il gruppo Sbadadammm
13 Dic 2025 Anziano investito sulle strisce
pedonali: fuggito il conducente
13 Dic 2025 La Scuola Classica di Cremona,
33° annuario al Liceo Manin
13 Dic 2025 Rotary e Rise Against Hunger
300 volontari contro la fame
Video Pillole

Veneto, Stefani “Scelte figure di comprovata qualità ed esperienza nella Giunta”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo rispettato il quadro politico iniziale, ovviamente tenendo conto poi dell’importanza delle deleghe. Faccio un esempio, la delega al sociale che è il primo punto del nostro programma di governo va a un sindaco di Treviso della Lega e ovviamente è una delega di assoluto rilievo, di assoluto peso. Credo che sia fondamentale prima di tutto mettere la qualità delle figure, noi abbiamo scelto come avete avuto modo di vedere figure che per ogni ambito di materia avevano una comprovata esperienza, una comprovata qualità.”. Così Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale.

f29/tvi/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...