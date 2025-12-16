Si apre sabato alle 17,30 all’ex Borsino della Camera di Commercio la tradizionale mostra dicembrina dei soci dell’Aics – Cremona in Arte. «Non poteva mancare – spiega la presidente del sodalizio, Cristina Colaianni – la consueta rassegna natalizia dei membri della nostra associazione che sarà arricchita da diversi eventi collaterali. Sono, infatti, previste la perfomance di Syrenia (il 26 alle 17,30), una dimostrazione di acquerello di Fulvio Fiorini (il 27 alle 17,00), e le improvvisazioni musicali di Rocco Gelsomino e Georgia Panelli (il 28 alle 16,00). «Questo appuntamento – aggiunge il critico Simone Fappanni – è ormai gradito da appassionati e semplici curiosi in quanto possono ammirare una scelta di lavori di notevole espressività suddivisi in due sezioni: pittura e grafica, sia di artisti ormai affermati nel nostro territorio sia autori giovani ed emergenti, in accordo con lo spirito “plurale” di Aics.

Si tratta dei quadri di ricerca di Vanessa Azzali e Lucia Rossi, le composizioni, sempre equilibrate e vibranti, di Marisa Bellini, le figure, intensamente liriche ed evocative di Elvinita Bragadini, i brillanti omaggi alla nostra città eseguiti da Loredana Boldrini, le inconfondibili figure tracciate dalla mano sicura di Giorgio Carletti. E ancora le composizioni modernamente pop di Maria Cavaggioni, il poetico realismo di Stefania Colaianni, i ritratti di Alberto Costa, le composizioni simboliche di Emi Ferrari e Sheila Soregaroli, accanto all’intensa paesaggistica di Marinella Ferrero e di Mirella Valenti.

Parimenti interessanti sono i lavori di Roberta Gotri, quelli simbolici di Gerogia Fanelli, le personalissime astrazioni di Oscar Marzaroli e la raffinata ritrattistica di Mariarosa Mosca e Pierluigi Mosconi». Si tratta, pertanto, di un brillante caleidoscopio di forme e colori che consentono di apprezzare un saggio significativo di autori che propongono una serie di quadri recenti e che testimoniano il percorso, sempre in divenire, dei soci dell’Aics, con scelte tematiche alquanto eterogenee che prevedono sia l’impiego di tecniche esecutive tradizionali, come la grafite, l’olio e l’acquerello, ma anche sperimentali, in cui compaiono anche materiali di recupero.

La rassegna, allestita negli spazi via Solferino 29, potrà essere visitata gratuitamente fino al 28 dicembre dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 19,00; sarà chiusa il giorno di Natale. L’ingresso è libero.

