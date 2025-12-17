Istituzioni unite per capire, controllare e arginare il disagio giovanile che può sfociare in azioni violente, aggressioni, minacce, furti, vandalismi dando vita alle baby gang che riempiono le cronache, a volte in modo inappropriato. E allora bisogna stare sul territorio per capire i giovani, come fanno gli educatori di strada che nella puntata di “Punto e a capo” su CR1, ci hanno raccontato la loro esperienza con un gruppo di giovani di Soresina.

“Incrociamo molto spesso criticità che non portano magari proprio al fenomeno della baby gang”, ci dice Marco Piccioni educatore della coop. Cosper, “il nostro lavoro è legato alla prevenzione e alla riduzione del danno non solo per quanto riguarda i comportamenti devianti, criminali, ma anche su tutti gli altri aspetti che riguardano il mondo giovanile.”

“C’è una grande difficoltà a far incontrare il mondo degli adulti a quello degli adolescenti” sottolinea Giorgio Coppiardi, educatore della coop. Nazareth.

“A volte è difficile come adulti affiancarsi ai ragazzi perché c’è sempre una voce moralizzatrice che dice ‘non devi’ e non è l’atteggiamento giusto, è la prima barriera che ti impedisce di stare con l’adolescente. Per me la prima fatica è ogni volta decostruirmi in modo da poter stare con loro così riesco a portare il pensiero del mondo adulto, perché noi come educatori di strada, comunque siamo i rappresentanti del mondo adulto. Per cui se c’è la regola ‘non si ruba’ devi farla capire senza intenti moralizzatori e con il ditino alzato”.

Anche ATS Valpadana è impegnata su questo fronte e lo sarà ancora di più grazie a un finanziamento di 225 mila euro per tre progetti tra Cremona, Crema e Mantova.

“Sono progettualità interessanti”, dice Ilaria Marzi direttore socio sanitario Ats Valpadana, “stiamo aspettando l’ok di Regione Lombardia per partire. Sono coinvolte anche le zone più problematiche segnalate anche dalla prefettura. Con le progettualità precedenti siamo riusciti a intercettare quasi 400 ragazzi”.

E poi ci sono loro, i ragazzi di Soresina, che si sono raccontati al microfono di Cristiano Guarneri del settimanale “Mondo Padano” con i loro desideri, le passioni, i sogni e le incertezze della giovane età e che ci fanno capire come sia necessario tralasciare giudizi sommari e ascoltare.

“Ci piace fare musica, ci piace fare kickboxing, vogliamo avere successo, non vogliamo restare sotto però bisogna lavorare piano piano. Per esempio la scuola è importante”, afferma un ragazzo che studia grafica allo Ial.

“C’è qualcosa che ti fa rabbia e che cosa fai per fartela passare?”, gli viene chiesto. “Rabbia? Per me non esiste la rabbia esiste delusione, rancore, però la rabbia no”.

