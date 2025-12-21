Per Franco Sforza ultimo giorno
di lavoro alla Christmas Run
Il sovrintendente Sforza ha dedicato la sua carriera a costruire ponti e a sostenere i più fragili, lasciando un'eredità importante alla Polizia Locale e alla città.
Ultimissimo giorno di lavoro per il sovrintendente scelto della Polizia Locale Franco Sforza, che ha chiuso la sua carriera lavorativa prestando servizio, domenica mattina, alla Christmas Run.
Il suo impegno è stato celebrato già nei giorni scorsi, durante l’ultimo consiglio comunale, quando sono stati ricordati i 30 anni a servizio della comunità cittadina, e di un Ente fondamentale della Repubblica, come appunto la Polizia Locale.
Tutti hanno ricordato il suo impegno nella comunità tra i più fragili, la sua collaborazione con Agropolis, con la Casa dell’Accoglienza, il lavoro sulla questione dei minori stranieri non accompagnati, l’impegno tra i residenti in edifici pubblici dove si manifestano disagi e conflitti.
Sforza ha infatti prestato servizio negli ambienti più delicati, grazie alla sua capacità di creare dei canali di comunicazione anche nelle situazioni più complicate.