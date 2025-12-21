Ultimissimo giorno di lavoro per il sovrintendente scelto della Polizia Locale Franco Sforza, che ha chiuso la sua carriera lavorativa prestando servizio, domenica mattina, alla Christmas Run.

Il suo impegno è stato celebrato già nei giorni scorsi, durante l’ultimo consiglio comunale, quando sono stati ricordati i 30 anni a servizio della comunità cittadina, e di un Ente fondamentale della Repubblica, come appunto la Polizia Locale.

Tutti hanno ricordato il suo impegno nella comunità tra i più fragili, la sua collaborazione con Agropolis, con la Casa dell’Accoglienza, il lavoro sulla questione dei minori stranieri non accompagnati, l’impegno tra i residenti in edifici pubblici dove si manifestano disagi e conflitti.

Sforza ha infatti prestato servizio negli ambienti più delicati, grazie alla sua capacità di creare dei canali di comunicazione anche nelle situazioni più complicate.

