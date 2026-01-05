Ultime News

Piero Mondini, i funerali
mercoledì a Castelverde

Pietro Mondini
Si terranno mercoledì alle ore 11 nella chiesa di Castelverde i funerali del cavalier Piero Mondini, che si è spento domenica 4 gennaio pochi giorni dopo aver spento 103 candeline. Le sue condizioni di salute erano precarie da tempo.

Mondini è nato il 29 dicembre 1922, ed era molto conosciuto negli ambienti agricoli e istituzionali, nonché nella vita associativa e culturale cremonese. Ma è ricordato anche per essere stato tra i fondatori di CremonaFiere e dell’associazione provinciale allevatori.

Negli anni ha ricoperto numerosi incarichi: è stato presidente della Camera di Commercio dal 1987 al 1993, consigliere nella Banca Popolare di Cremona e censore della Banca d’Italia, ed è stato anche cofondatore dell’Associazione Cura del Dolore nonché tra gli ideatori dell’Hospice.

