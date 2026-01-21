I volontari Airc tornano in piazza con le Arance della Salute, storica iniziativa di Fondazione Airc per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la cultura della prevenzione. Sarà possibile trovare le reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), i vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro) e i vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).

Migliaia di volontarie e volontari Airc accoglieranno i sostenitori nelle piazze di tutta Italia con i prodotti solidali della Fondazione in una iniziativa coinvolge anche il mondo della scuola e rappresenta un momento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e di raccolta fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori impegnati ogni giorno nello studio e nella cura del cancro.

Le volontarie e i volontari AIRC di Cremona hanno definito il calendario degli appuntamenti sul territorio per l’edizione 2026, con orari di massima (fino ad esaurimento scorte).

CALENDARIO PIAZZE – CREMONA E DINTORNI

Giovedì 22 gennaio 2026

Mercato Isola Dovarese – mattina: 8.30-12.30

Ospedale di Cremona – mattina e pomeriggio: 8.00-18.00

Venerdì 23 gennaio 2026

Ospedale di Cremona – mattina e pomeriggio: 8.00-18.00

Casa di cura Ancelle della Carità – mattina: 7.30-16.30

Sabato 24 gennaio 2026

Teatro Ponchielli – mattina: 8.45-13.00

Corso Campi – orario continuato: 8.00-16.00

Gadesco – Iper Cremona 2 – mattina e pomeriggio: 8.30-18.00

Mercato Persichello – mattina: 8.30-12.30

