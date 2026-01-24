L’Ats Val Padana ha sospeso l’attività della macelleria islamica Shreif in corso Mazzini, a seguito dell’ispezione che ha rilevato l’assenza di alcuni requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti. Dunque si apre un nuovo capitolo nell’attività aperta poco prima di Natale da un imprenditore egiziano nei locali all’angolo con via Mercatello lasciati liberi da un negozio di calzature.

La macelleria infatti era stata al centro di un caso politico con un’interrogazione di Fratelli d’Italia e Novità a Cremona che contestava al Comune l’evoluzione del mix commerciale dell’asse Corso Mazzini – vie limitrofe e, più in generale, del centro storico.

“In particolare veniva chiesta quale fosse la “visione e la strategia della Giunta Virgilio per lo sviluppo della rete commerciale nel centro storico e, in particolare, lungo le vie di pregio e ad alta vocazione turistica con riferimento a mix merceologico, qualità dell’offerta, decoro e attrattività”.

Il caso era poi arrivato in Consiglio comunale con un seguito di polemiche.

Tornando alla cronaca, la notifica di sospensione è stata effettuata oltre che nei confronti del titolare anche presso gli enti preposti, quindi il Comune. Ora il titolare dovrà provvedere ad adempiere alle prescrizioni dell’Ats e poi ci sarà un secondo sopralluogo. In caso di inadempienze verranno valutati i provvedimenti di conseguenza.

