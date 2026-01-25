Incontro su prevenzione oncologica, sala Puerari gremita

Sala Puerari a Cremona gremita domenica mattina per l’incontro dal titolo Come nasce e come guarisce il cancro tenuta dall’oncologo esperto in medicina olistica Dottor Claudio Pagliara.

L’evento organizzato dall’associazione Tecum si inserisce nel quadro delle attività di promozione della salute e prevenzione oncologica e ha finalità educative e informative, basate sull’esperienza clinica e di ricerca del Dott. Pagliara.

© Riproduzione riservata