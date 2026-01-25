Ultime News

25 Gen 2026 Zerbin: “Il campionato è ancora lungo, i punti arriveranno”
25 Gen 2026 Veglia di Pace in Cattedrale: unità e speranza contro la guerra
25 Gen 2026 Incontro su prevenzione oncologica, sala Puerari gremita
25 Gen 2026 Le pagelle di Sassuolo-Cremo: i voti dei grigiorossi
25 Gen 2026 Nicola: "Collocolo ha sentito una fitta"
Cronaca

Incontro su prevenzione oncologica, sala Puerari gremita

Un affollato incontro a Cremona ha visto protagonista il Dott. Claudio Pagliara, che ha condiviso le sue conoscenze sulla nascita e cura del cancro.

Il servizio di Eleonora Busi
Fill-1

Sala Puerari a Cremona gremita domenica mattina per l’incontro dal titolo Come nasce e come guarisce il cancro tenuta dall’oncologo esperto in medicina olistica Dottor Claudio Pagliara.

L’evento organizzato dall’associazione Tecum si inserisce nel quadro delle attività di promozione della salute e prevenzione oncologica e ha finalità educative e informative, basate sull’esperienza clinica e di ricerca del Dott. Pagliara.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...