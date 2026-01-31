Cremonese
Serie A, le date ufficiali di Cremonese-Genoa e Roma-Cremonese
La Lega Serie A ha comunicato le date delle partite della Cremonese per le giornate 25 e 26. I grigiorossi affronteranno il Genoa il 15 febbraio e la Roma il 22 febbraio
La Lega Serie A ha definito le date e gli orari delle partite dalla 25ª alla 26ª giornata di campionato della Serie A 2025-26, durante le quali i grigiorossi sfideranno Genoa e Roma. La sfida ai rossoblù si giocherà domenica 15 febbraio alle ore 15:00, mentre quella ai capitolini è in programma alle 20.45 della domenica successiva, il 22 febbraio.
Ecco il calendario della Cremonese aggiornato a partire dalla 23ª giornata:
23ª giornata: Cremonese-Inter, domenica 1° febbraio 2026 ore 18
24ª giornata: Atalanta-Cremonese, lunedì 9 febbraio 2026 ore 18.30
25ª giornata: Cremonese-Genoa, domenica 15 febbraio 2026, ore 15
26ª giornata: Roma-Cremonese, domenica 22 febbraio 2026, ore 20.45
