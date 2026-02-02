Portesani: "Consiglio Comunale condanni violenze contro forze dell'ordine"

Il gruppo consiliare Novità a Cremona ha presentato un ordine del giorno con cui il Consiglio Comunale è chiamato a esprimere una ferma e netta condanna delle violenze contro le Forze dell’Ordine e a manifestare solidarietà ad Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova, gravemente aggredito durante un servizio di ordine pubblico a Torino.

Un atto politico che va oltre la semplice espressione di vicinanza, richiamando il valore della sicurezza come fondamento della convivenza democratica e il dovere delle istituzioni di assumere una posizione chiara e inequivocabile.

“Colpire un agente in servizio significa colpire lo Stato e mettere in discussione l’autorità pubblica,” dichiara Alessandro Portesani, capogruppo di Novità a Cremona. “La sicurezza non è uno slogan: è una condizione concreta senza la quale non esistono libertà, diritti e coesione sociale. Su questo non possono esserci ambiguità o distinguo.”

Nel testo dell’ordine del giorno si sottolinea come il ripetersi di aggressioni e intimidazioni contro le Forze dell’Ordine contribuisca ad alimentare un clima di delegittimazione delle istituzioni, che va contrastato con responsabilità e chiarezza politica.

“Ogni giustificazione o minimizzazione della violenza contro chi indossa una divisa indebolisce il senso dello Stato,” prosegue Portesani. “Le istituzioni, a ogni livello, hanno il dovere di parlare con una sola voce quando vengono colpiti coloro che ogni giorno garantiscono sicurezza e legalità.”

L’atto impegna inoltre il Sindaco e la Giunta a farsi interpreti, nelle sedi competenti, della necessità di una tutela sempre più efficace delle Forze dell’Ordine, riconoscendone il ruolo essenziale per la tenuta democratica del Paese.

“Esprimiamo vicinanza ad Alessandro Calista, alla sua famiglia, alla moglie e al figlio,” aggiunge il consigliere Cristiano Beltrami. “Ma soprattutto ribadiamo il nostro sostegno a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine che operano quotidianamente in condizioni sempre più difficili e rischiose.”

Con questo ordine del giorno, Novità a Cremona chiede al Consiglio Comunale di assumere una posizione netta, senza ambivalenze, a difesa dello Stato, delle istituzioni e di chi le rappresenta.

© Riproduzione riservata