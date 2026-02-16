NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Gravissimo infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio in un cantiere privato all’interno di uno stabile di corso Vittorio Emanuele II 7. Un operaio edile di 55 anni ha perso la vita cadendo da un ponteggio mobile a circa 10 metri d’altezza. L’uomo, di origine straniera, era residente in provincia di Bergamo, dove ha sede anche l’impresa per cui lavorava.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno cercato di rianimarlo: per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Il personale dell’Ats Val Padana e i Carabinieri del Radiomobile di Cremona sono intervenuti per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo stesse facendo un sopralluogo al tetto dell’abitazione, che necessitava di riparazioni, utilizzando un cestello mobile. Ma mentre si trovava in alto, si sarebbe sporto troppo, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto. Toccherà agli investigatori e al Magistrato di turno, arrivato sul posto poco dopo, accertare eventuali responsabilità o inottemperanza delle norme di sicurezza.

