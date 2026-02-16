Ultime News

16 Feb 2026 Cade da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni
16 Feb 2026 Passerella crollata a Crotta d'Adda: in campo anche Regione Lombardia
16 Feb 2026 Piccola Biblioteca: riprendono il 21 febbraio le letture condivise
16 Feb 2026 Paralimpiadi invernali, la cremonese Chiara Pedroni ballerà alla cerimonia finale
16 Feb 2026 Fotografia etica: al Museo Diocesano la mostra su Jane Goodall
Cronaca

Cade da un ponteggio mobile a 10 metri d'altezza, muore operaio edile di 55 anni

di Laura Bosio

La tragedia poco prima delle 14:30 in un cantiere di Corso Vittorio Emanuele II, 7. Inutili i soccorsi

Il luogo del tragico infortunio sul lavoro in corso VIttorio Emanuele II
Fill-1

NOTIZIA IN  AGGIORNAMENTO – Gravissimo infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio in un cantiere privato all’interno di uno stabile di corso Vittorio Emanuele II 7. Un operaio edile di 55 anni ha perso la vita cadendo da un ponteggio mobile a circa 10 metri d’altezza. L’uomo, di origine straniera, era residente in provincia di Bergamo, dove ha sede anche l’impresa per cui lavorava.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno cercato di rianimarlo: per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Il personale dell’Ats Val Padana e i Carabinieri del Radiomobile di Cremona sono intervenuti per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo stesse facendo un sopralluogo al tetto dell’abitazione, che necessitava di riparazioni, utilizzando un cestello mobile. Ma mentre si trovava in alto, si sarebbe sporto troppo, perdendo l’equilibrio e precipitando nel vuoto. Toccherà agli investigatori e al Magistrato di turno, arrivato sul posto poco dopo, accertare eventuali responsabilità o inottemperanza delle norme di sicurezza.

 

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...