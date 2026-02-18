Falzetta al corso Smea "I nostri ragazzi devono fare esperienza all'estero"

Lezione manageriale di alto profilo organizzata dalla Smea (Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tema: la leadership in una cooperativa lattiero-casearia centenaria: come guidare innovazione, sostenibilità e mercato globale Innovazione, protagonista in cattedra Michele Falzetta, Managing Director di Latteria Soresina.

Falzetta ha come una realtà storica e profondamente legata al territorio possa evolversi per competere sui mercati internazionali, mantenendo saldo l’impegno verso la sostenibilità e adottando modelli di leadership capaci di integrare l’innovazione tecnologica con i valori cooperativi.

“Oggi è un incontro veramente emozionante per me – dice Falzetta – in quanto mi vedo quando ero ragazzo all’università. Sicuramente i nostri ragazzi fanno tanti sacrifici, c’è un processo di emigrazione. Ben vengano le esperienze all’estero dei ragazzi, anzi invogliamoli ad andare all’estero per poi riportarli a casa con più competenze che possono dare più valore ai nostri territori”.

