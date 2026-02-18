Ultime News

Il 20 febbraio presentazione del libro di Giovanni Agresti
Vandali al San Paolo: imbrattate le opere della mostra temporanea di Damiano Conti
"No" al referendum Giustizia. Piloni: separazione delle carriere esiste già
Olimpiadi a Milano tra 1906 e 2026, Giuntini: "Una grande storia di potere"
Bene la proroga dei termini per la revisione delle macchine agricole
Economia

Falzetta al corso Smea "I nostri ragazzi devono fare esperienza all'estero"

di Laura Bosio

Incontro al campus della Cattolica di Cremona sulla leadership in una cooperativa casearia con il managing director di latteria soresina Michele Falzetta.

Falzetta spiega agli studenti
Fill-1

Lezione manageriale di alto profilo organizzata dalla Smea (Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tema: la leadership in una cooperativa lattiero-casearia centenaria: come guidare innovazione, sostenibilità e mercato globale Innovazione, protagonista in cattedra Michele Falzetta, Managing Director di Latteria Soresina.

Falzetta ha come una realtà storica e profondamente legata al territorio possa evolversi per competere sui mercati internazionali, mantenendo saldo l’impegno verso la sostenibilità e adottando modelli di leadership capaci di integrare l’innovazione tecnologica con i valori cooperativi.

“Oggi è un incontro veramente emozionante per me – dice Falzetta – in quanto mi vedo quando ero ragazzo all’università. Sicuramente i nostri ragazzi fanno tanti sacrifici, c’è un processo di emigrazione. Ben vengano le esperienze all’estero dei ragazzi, anzi invogliamoli ad andare all’estero per poi riportarli a casa con più competenze che possono dare più valore ai nostri territori”.

© Riproduzione riservata
