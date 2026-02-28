Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale

(Adnkronos) – La serata finale di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata, all’insegna dell’ironia.

Andare in onda con la finale di Sanremo mentre le notizie dall’Iran e dal Medio Oriente si fanno sempre più allarmanti non è semplice ma Carlo Conti ha avuto un’intuizione da Frate Indovino: chiamare a cocondurre la finale anche la giornalista dei Tg1 Claudia Cardinaletti, alla quale affida lo ‘spiegone’ nell’incipit del festival.

Sal Da Vinci spoilera alla grande e si veste da vincitore. Smoking con giacca bianca e un vistoso fiocco nero, Sal è osannato dalla platea dell’Ariston. Per lui cori, standing e soprattutto una truppa di televotanti che teme solo la concorrenza dei conterranei Luchè e Lda & Aka7even (ribattezzato opportunamente da Frassica ‘alka seltzer’).

La regia di Maurizio Pagnussat pare studiata per tenere svegli i giornalisti della Sala Stampa, provati da una settimana con 3 ore di sonno a notte: cambi continui di inquadratura, movimenti di macchina rapidi. Quando c’è da riconoscere qualche particolare sul palco (dalla spilla del cantante al bacio saffico) l’unica è chiedere al Var.

Carlo Conti batte il record mondiale di short track con scarpe da cerimonia quando, distratto dall’improbabile sosia di Can Yaman trascinato sul palco da Nino Frassica, si accorge che Patty Pravo, appena annunciata, sta entrando in scena da sola ed è a tre passi da due gradini. Conti sfreccia che manco Flash, agguanta la mano di Patty e dissimula lo spavento con un sorriso.