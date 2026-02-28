Ultime News

28 Feb 2026 La spedizione italiana in Russia: convegno al Ghisleri sulla "guerra degli ignoranti"
28 Feb 2026 FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia
28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
Serena Brancale omaggia la mamma, per la finale indossa il suo vestito

Serena Brancale commuove l’Ariston. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Qui con me’, ha omaggiato la mamma indossando un suo vestito per il gran finale della kermesse. Un semplice abito nero, attillato, con dettagli in pizzo.  

Una decisione già annunciata in conferenza stampa, pensata per legare ancora di più la performance alla canzone dedicata proprio alla madre scomparsa sei anni fa. “Quest’anno sono meno personaggio. Sono più figlia che persona”, aveva spiegato la cantante. 

Il brano, con un testo struggente, ha emozionato ancora una volta la platea dell’Ariston: numerosi spettatori visibilmente emozionati, molti dei quali in lacrime, a testimonianza del forte impatto della performance. Un’accoglienza che emoziona anche la cantante e la direttrice di orchestra, sua sorella, Nicole Brancale.  

