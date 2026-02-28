Ultime News

28 Feb 2026 La spedizione italiana in Russia: convegno al Ghisleri sulla "guerra degli ignoranti"
28 Feb 2026 FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia
28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
Stefano De Martino conduttore Sanremo 2027: “Carlo, non spegnere il telefono: ne avrò bisogno”

Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L’annuncio, dopo le indiscrezioni, è arrivato in diretta sul palco del teatro Ariston: Carlo Conti è sceso in platea per raggiungere proprio il conduttore di ‘Affari Tuoi’ e consegnare simbolicamente, per la prima volta nella storia del festival, il testimone al collega.  

“Voglio salutare un collega, un amico, il grande protagonista di ‘Affari Tuoi’ Stefano De Martino!”, ha detto Conti ricordando che De Martino sarà in onda dal 4 marzo con ‘Stesera tutto è possibile’.  

Poi l’annuncio sul Festival 2027: “Ti meriti questo incarico, ti meriti questo ulteriore bel passaggio della bellissima carriera che stai facendo”, ha aggiunto Conti.  

De Martino, visibilmente emozionato, gli ha preso la mano e l’ha avvicinata cuore: “Senti”. Poi lo ha ringraziato: “Ricevere questo testimone da te per me è un onore vero. Un gesto di generosità non scontato, che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai per questa opportunità e poi, come ci diciamo spesso quando ci sentiamo al telefono: testa bassa e pedalare!”, ha aggiunto De Martino che poi ha chiesto a Conti: “Non spegnere il telefono Carlo, ne avrò bisogno”. “Per te sono sempre a disposizione”, ha concluso Conti. 

 

