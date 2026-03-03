Ultime News

Video Pillole

Teheran colpita da raid aerei dopo la mezzanotte

Diverse località di Teheran sono state colpite da attacchi aerei martedì mattina presto, secondo un giornalista del China Media Group (CMG) di stanza nella capitale iraniana. Le esplosioni si sono verificate in rapida successione in tutto il sud di Teheran e in diverse altre aree della città circa un quarto dopo la mezzanotte, ha detto il giornalista. I filmati ripresi dal giornalista hanno mostrato un fumo denso che si alzava da un edificio in seguito all’attacco. Il giornalista ha anche detto che gli aerei da combattimento sono stati sentiti sorvolare Teheran durante le riprese del filmato.
abr/mrv (Fonte video: CCTV+)

