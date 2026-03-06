Sono pronti a rientrare i neosposi bloccati in Thailandia. Il video dall'aeroporto di Malé

Ora sono decisamente più distesi i volti di Chiara Ravara e Luca Zini, coppia di neosposi cremonesi pronti finalmente a rientrare in Italia. Il loro viaggio di nozze in Thailandia sarebbe dovuto terminare una settimana fa, poi lo scoppio della guerra in Iran ha di fatto bloccato la possibilità di tornare a causa dello scalo a Dubai. Giorni di apprensione (seppur, ci tengono a dirlo, sempre in location di villeggiatura e lontani da qualsiasi pericolo), in cui hanno riorganizzato il loro rientro facendo prima uno scalo in Malesia, poi un altro più lungo alle Maldive.

“Eccoci, siamo finalmente in aeroporto, uno dei tanti aeroporti che abbiamo girato in questi giorni, credo una decina – racconta Chiara in un videomessaggio inviato alla nostra redazione. Ci hanno portato con il transfer appunto all’aeroporto di Malé, non è ancora confermato il nostro volo, ma non è neanche stato cancellato. Però siamo già un passo avanti”.

Ora dunque sono pronti per imbarcare su un volo diretto direzione Malpensa. Nelle loro stesse condizioni però ci sono tantissimi altri italiani: “Siamo parecchi italiani – continua. Siamo un po’ sparpagliati e siamo fuori dall’aeroporto perché dentro non ci fanno ancora entrare essendo molto incasinato. C’è tantissima, tantissima gente. Incrociamo le dita e speriamo di rivederci in Italia”.

Destino analogo seppur in un altro continente per Nicholas Anthony Gelati Ruggeri. Anche lui è partito dalla Thailandia ma ha fatto il giro contrario. Gli Scali prima in Vietnam, poi in Corea del Sud. Ora è appena arrivato negli Stati Uniti a San Francisco. Da lì ripartirà per Lisbona e poi finalmente potrà tornare in Italia.

