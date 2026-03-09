Cremona città universitaria: a "Campus" su CR1 il Politecnico nella Ex Manfredini

Entrare in una casa nuova significa dar vita a nuovi progetti. E’ quanto accade al polo cremonese del Politecnico di Milano, che con l’ingresso da quest’anno nella ex caserma Manfredini recuperata a sede universitaria lancia l’innovativa laurea triennale in Process Engineering.

Se ne parlerà a Campus, la trasmissione di CR1 curata da Massimo Lanzini che andrà in onda con la seconda puntata lunedì 9 marzo alle 20.30. La nuova triennale, attiva dal prossimo anno accademico, sarà erogata interamente in inglese, intende rafforzare il respiro internazionale di Cremona città universitaria e punta a formare una innovativa figura professionale – l’ingegnere di processo – oggi più che mai utile all’interno nei moderni processi di produzione tecnologica e industriale.

Ne parleranno docenti, studenti e ricercatori.

