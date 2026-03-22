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Cronaca

Il 25 marzo a Cremona la Via Crucis delle scuole paritarie

di Federica Bandirali

L'iniziativa prenderà avvio alle 20.45 davanti alla Cattedrale

Foto Diocesi di Cremona
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L’annuale Via Crucis delle scuole paritarie di Cremona si terrà mercoledì 25 marzo e riguarderà gli alunni delle scuole cattoliche della città, in particolare gli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado. Saranno loro ad animare le diverse stazioni della Via Crucis con l’accompagnamento musicale a cura del coro della Sacra famiglia diretto da Giovanni Grandi.

Il ritrovo per alunni e famiglie è fissato per le 20.30 davanti alla Cattedrale, dove la Via Crucis (aperta a tutti) prenderà avvio alle 20.45.

L’iniziativa, coordinata dalla scuola Sacra famiglia con le dirigenti Maria Paola e Francesca Bellini, vedrà la partecipazione dell’Istituto Beata Vergine e delle scuole della Cooperativa Cittanova.

La Via Crucis, facendo tappa in largo Boccaccino, tra momenti di riflessione e preghiera, si concluderà con all’interno della Cattedrale.

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