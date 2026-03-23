Diverbio stradale si trasforma in aggressione: 55enne colpito per una precedenza ai pedoni

Un banale diverbio stradale si è trasformato, in pochi istanti, in un’aggressione brutale. È accaduto in via Realdo Colombo, quando un uomo di 55 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito alla testa con un bastone in plastica.

Alla base dell’esplosione di violenza, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Radiomobile di Cremona intervenuti prontamente, insieme ai soccorritori del 118, ci sarebbe un motivo futilissimo: la vittima, al volante della sua auto, si sarebbe fermata per consentire l’attraversamento di alcuni pedoni e di un ciclista. Un gesto di civiltà che ha però scatenato l’ira dell’automobilista che seguiva, evidentemente innervosito dall’attesa.

La situazione è degenerata rapidamente, e dalle parole si è passati ai fatti: l’aggressore è sceso dal proprio mezzo impugnando un bastone di plastica e, dopo essersi scagliato contro l’altro conducente, lo ha colpito violentemente al capo.

I militari, arrivati sul posto poco dopo, hanno provveduto a identificare i contendenti e a sequestrare l’arma impropria utilizzata durante la lite. Il 55enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice giallo. Gli investigatori stanno completando gli accertamenti, per poi procedere nei confronti dell’aggressore per le lesioni inflitte.

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