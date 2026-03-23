Referendum, primi risultati: in Italia avanti il No, nel cremonese Sì in testa con il 57%
Ancora parziale il numero di seggi scrutinati ma già si delinea l'orientamento su scala provinciale, in controtendenza rispetto a quello nazionale
Referendum giustizia, alle 15:00 sono iniziate le operazioni di scrutinio.
A livello nazionale i risultati danno in vantaggio il No con il 54,29% dei voti, nei confronti del Sì attardato al 45,71%.
In provincia di Cremona invece è nettamente in testa il Sì con il 57,24% dei voti, mentre il No si ferma a poco meno del 42,72%.
In Lombardia il divario è ancora maggiore con il Sì che supera il 53,64% e il No è al 46,36%.
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I PRIMI RISULTATI DEFINITIVI NEI PICCOLI COMUNI: VINCE IL SI’
I primi dati definitivi disponibili sono quelli dei piccoli comuni, con una sola sezione elettorale. Esaminando quelli a connotazione politica di centrodestra, si nota la netta prevalenza del Sì, con percentuali anche di oltre il 70%.
Bonemerse 58,7%
Castegabbiano 63,44%
Corte de Cortesi 76,17%
Cumignano 67,7%
Derovere 71,79%
Gabbioneta Binanuova 61,42%
Ripalta Guerina 70.23%
Tornata 67,07%
Izano 63,26%
Casaletto Ceredano 69,09%
Casteldidone 67,38%
Genivolta 73,5%
Cicognolo 55,58%
Cappella Cantone 70,04%
Formigara 64,09%
Pessina 59,72%
Vi sono poi situazioni politiche meno nitide, dove i Sì non arrivano al 60%, come a Bonemerse e Cicognolo.