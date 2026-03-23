Referendum, primi risultati: in Italia avanti il No, nel cremonese Sì in testa con il 57%

Referendum giustizia, alle 15:00 sono iniziate le operazioni di scrutinio.

A livello nazionale i risultati danno in vantaggio il No con il 54,29% dei voti, nei confronti del Sì attardato al 45,71%.

In provincia di Cremona invece è nettamente in testa il Sì con il 57,24% dei voti, mentre il No si ferma a poco meno del 42,72%.

In Lombardia il divario è ancora maggiore con il Sì che supera il 53,64% e il No è al 46,36%.

Scopri l’andamento degli scrutini comune per comune al link su Cremonaoggi.it

I PRIMI RISULTATI DEFINITIVI NEI PICCOLI COMUNI: VINCE IL SI’

I primi dati definitivi disponibili sono quelli dei piccoli comuni, con una sola sezione elettorale. Esaminando quelli a connotazione politica di centrodestra, si nota la netta prevalenza del Sì, con percentuali anche di oltre il 70%.

Bonemerse 58,7%

Castegabbiano 63,44%

Corte de Cortesi 76,17%

Cumignano 67,7%

Derovere 71,79%

Gabbioneta Binanuova 61,42%

Ripalta Guerina 70.23%

Tornata 67,07%

Izano 63,26%

Casaletto Ceredano 69,09%

Casteldidone 67,38%

Genivolta 73,5%

Cicognolo 55,58%

Cappella Cantone 70,04%

Formigara 64,09%

Pessina 59,72%

Vi sono poi situazioni politiche meno nitide, dove i Sì non arrivano al 60%, come a Bonemerse e Cicognolo.

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