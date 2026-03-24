Due comuni, un solo progetto: lavori in corso per la ciclabile tra San Bassano e Cappella

Seicento metri immersi nel verde della campagna cremonese, con un progetto simbolo del gioco di squadra tra due amministrazioni e il supporto di privati.

È in corso di realizzazione la nuova ciclabile che collegherà Cappella Cantone e la frazione di Oscasale con San Bassano.

Larga due metri e mezzo, la pista corre parallela ma completamente separata dalla strada di via Garibaldi.

A finanziare l’opera non sono bandi né casse comunali, ma un’azienda del territorio, che ha messo a disposizione circa 270 mila euro. Grande la soddisfazione dei sindaci Francesco Monfredini e Giuseppe Papa per un’iniziativa che segna una nuova tappa in un percorso di collaborazione ormai consolidato.

“Questa è l’eredità di ciò che hanno costruito le amministrazioni che mi hanno preceduto – spiega Monfredini, sindaco di Cappella Cantone – e giustifica pienamente l’esigenza della ciclabile. Si inserisce in un contesto agricolo, avrà quinte alberate e diventerà anche un elemento di arredo urbano che unirà i nostri due paesi”.

“C’è sempre stato un ottimo rapporto e continua ad esserci – aggiunge Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano – e sono certo che in futuro le collaborazioni cresceranno ancora. Il progetto nasce da un lavoro condiviso tra le due amministrazioni e dal ripristino che era necessario effettuare. Offriamo sicurezza e continuità al sistema ciclabile dell’intero territorio”.

I terreni necessari alla realizzazione sono stati donati dagli agricoltori locali. All’interno del percorso sono previste anche aree verdi attrezzate con tavoli e panchine, utilizzabili anche da persone con disabilità. I lavori procedono spediti e, salvo imprevisti, si concluderanno entro la fine di aprile.

“È facile andare d’accordo quando si hanno le stesse intenzioni – sottolinea ancora Monfredini – e l’obiettivo non era solo avvicinare Cappella Cantone a San Bassano, ma unire due comunità che già collaborano e lavorano insieme”.

“È stata una grande opportunità – conclude Papa – e ringrazio il tecnico e il collega sindaco per il lavoro svolto, che ci ha permesso di arrivare a questo risultato”.

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