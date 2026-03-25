Precipita col paracadute in Sardegna: muore sul colpo il cremonese Simone Bacchiega

Un paracadutista cremonese, Simone Bacchiega, di 51 anni, è deceduto questa mattina precipitando durante una virata a circa 40 metri dal suolo al campo di volo di Is Paulis, a Serdiana in Sardegna.

Bacchiega era arrivato da poco all’aeroporto insieme ad altri amici da Cremona ed era considerato un esperto, con 600 voli all’attivo. Inutili itentativi di rianimarlo, anche attaverso il defibrillatore.

Secondo una prima ricostruzione, il 51enne si sarebbe lanciato da un’altezza di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato a poche decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato un’improvvisa virata. Manovra che avrebbe causato un’anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo e facendolo precipitare a terra.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Dolianova, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

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