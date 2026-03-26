Un consiglio al centrodestra dopo la risposta del Prefetto sulla questione Padania

Egregio direttore,

Non e’ la prima volta che alcune forze politiche del centro destra locale cercano maldestramente di ricorrere ad Enti di altro livello istituzionale per cercare di dimostrare presunti atti irregolari o addirittura illegittimi del Consiglio Comunale e/o dell’amministrazione.

In questo caso la risposta chiara del Prefetto è la lampante dimostrazione della strumentalità della segnalazione avanzata da Forza Italia.

Questa modalità di fare politica, anteponendo la propaganda al merito, con attacchi continui e scomposti, ha solo l’effetto di creare confusione nei cittadini, alimentando la sensazione che la politica si disperda in formalismi che poco riguardano le esigenze della collettività.

Mi permetto pertanto un consiglio, pur non richiesto: restiamo nel merito delle questioni amministrative e concentriamoci sui problemi della città e dei cittadini. A maggior ragione dopo l’esito e il risultato del referendum che dimostra a mio parere quanto la maggioranza degli italiani sia attenta e partecipe ai processi politici.

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