In piazza Fiume il saluto affettuoso dei residenti al direttore delle Poste

Egregio direttore,

vogliamo porgere un saluto al direttore dell’ufficio postale di piazza Fiume, era stato trasferito qui da solo due anni.

In questi ultimi giorni ha salutato tutti con il sorriso come era solito fare sempre, disponibile con tutti e pronto ad ascoltare, dicendo che era stato trasferito presso un altro ufficio.

Nel quartiere mancherà come punto di riferimento per tutti coloro che frequentavano l’ufficio. Non ci capacitiamo come un’azienda come Poste Italiane non tenga conto della fiducia e dei legami che si creano con queste figure, soprattutto per un quartiere come questo dove la maggior parte delle persone sono anziane, destabilizzandole.

Nonostante questo, tutto il quartiere saluta il suo direttore e augurandogli il meglio anche se mancherà a molti.

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