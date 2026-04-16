Battaglia Corazzi - Baldesio: il socio chiede di rigettare il reclamo

Lo scorso febbraio, in sede civile, il giudice aveva “congelato” la radiazione di Alberto Corazzi, 63 anni, imprenditore e socio storico della canottieri Baldesio, messo alla porta il 19 giugno dell’anno scorso. “I fatti posti a fondamento delle deliberazioni impugnate”, scriveva il giudice, “sono descritti genericamente, ovvero sono inidonei a giustificare l’esclusione del socio”. In seguito alla decisione del magistrato, Corazzi ha potuto rientrare in Baldesio.

Il Consiglio direttivo, però, ha presentato un reclamo, e oggi davanti ad un altro giudice si è svolta l’udienza, al termine della quale il magistrato si è riservato la decisione.

“Negli ultimi due anni”, ha spiegato Corazzi, “ho subito una sequela d azioni legali e disciplinari, tutte pagate con i soldi dei soci. Il giudice ha riconosciuto il mio diritto ad accedere agli atti contabili e amministrativi della Baldesio, diritto che il Consiglio mi aveva negato, ordinando l’accesso alla documentazione e riaffermando il principio di trasparenza verso i soci”.

© Riproduzione riservata