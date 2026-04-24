Cronaca
Distretto Lions 108Ib3: Mirella Marussich Governatore del Distretto
Assumerà la guida di una rete di 75 Club impegnati quotidianamente in attività di service, solidarietà e sviluppo sociale
Sabato 9 maggio si terrà il Congresso del Distretto Lions 108Ib3, momento centrale della vita associativa durante il quale verranno condivisi progetti, risultati e prospettive future al servizio delle comunità locali.
Nel corso del Congresso Mirella Marussich sarà eletta Governatore del Distretto per il prossimo anno sociale, assumendo la guida di una rete di 75 Club impegnati quotidianamente in attività di service, solidarietà e sviluppo sociale tra Lombardia ed Emilia-Romagna.
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