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Cina, uccelli migratori tornano nella zona umida di Kangba Noel

Con l’aumento delle temperature nella contea di Kangbao, nello Hebei, migliaia di uccelli migratori tornano al Parco nazionale della zona umida di Kangba Noel. Specie rare come i gabbiani relitti e le volpoche rugginose riempiono il cielo e le acque, creando uno spettacolo naturale mozzafiato. I continui sforzi di conservazione hanno ripristinato l’ecosistema, trasformando questa zona umida in un habitat cruciale e facendo guadagnare alla regione il riconoscimento di patria del gabbiano relitto.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca1
(Fonte video: Xinhua)

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