Ultime News

26 Apr 2026 Dal "Waterblitz" alla panchina arcobaleno: tante iniziative "green" alle Colonie Padane
26 Apr 2026 Musica, cibo e solidarietà: al Bosco, il primo weekend della Fèsta dè j òof còt fa centro
26 Apr 2026 La musica gregoriana perde uno dei maggiori rappresentanti: addio a Fulvio Rampi
26 Apr 2026 Si tuffa per salvare il cane nel canale: a Pizzighettone muore Sergio Pizzamiglio
26 Apr 2026 A 31 anni cambia vita e apre un negozio vintage: la storia di Caterina Anni
Video Pillole

Tg Ambiente – 26/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Green gas e transizione, intesa tra Proxigas e Assotermica
– Energia, un nuovo sistema per incrementare la capacità di stoccaggio
– Musica, il concerto nel ghiacciaio che si scioglie
– “The Stories We Wear”, il cortometraggio sul costo umano del fast fashion
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...