Campania, Fico “Stop a nuovo Cpr Castelvolturno, puntare su rilancio territorio”





NAPOLI (ITALPRESS) – “Intanto ribadisco la totale contrarietà. Perché i Cpr non sono mai stati utili, di fatto, in nessuna Regione e, addirittura, potrebbero essere oggi sovradimensionati i posti in altre regioni. Quindi non capisco perché bisogna costruire un nuovo Cpr”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, a margine della conferenza stampa per la presentazione del nuovo portale istituzionale della Regione. “E soprattutto, – ha proseguito Fico – probabilmente, non si conosce la situazione di Castelvolturno, che di tutto ha bisogno tranne che di un Cpr. Quello che invece dobbiamo fare è costruire una grande alternativa a Castelvolturno che parla di innovazione, di sviluppo, di recupero del territorio, di integrazione. Noi a breve riprenderemo anche il master plan del litorale flegreo-domitio dov’è inserito anche Castelvolturno. Abbiamo mille proposte su Castelvolturno e su quell’area del casertano perché ci teniamo molto. E sappiamo, ma lo diciamo anche in modo molto costruttivo, e senza nessuna ideologia su questo. Che su Castel Volturno va costruito un altro processo e un altro percorso. E non certo un Cpr”. xm9/vbo/mca1

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