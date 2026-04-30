Ultime News

30 Apr 2026 "Io, comparsa per il Diavolo veste Prada 2: sul set con Streep e Tucci"
30 Apr 2026 Cremona, al via le Giornate ecologiche per l’ambiente
30 Apr 2026 Tentati furti al CremonaPo: tre persone denunciate
30 Apr 2026 Cucina tipica lombarda, Ventura: "Un patrimonio del Paese"
30 Apr 2026 Il 9 maggio band impegnate al Fengo Music Contest
Video Pillole

Occupazione femminile, Mattarella “Ancora consistente gap rispetto a media Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “L’occupazione femminile in Italia è anch’essa cresciuta negli ultimi anni, raggiungendo tassi che per noi costituiscono un primato: tuttavia resta consistente il gap da colmare rispetto alla media europea”. Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le celebrazioni per la Festa del Lavoro a Pontedera, dove ha visitato la sede della Piaggio. “Il divario di genere, che emerge non soltanto dai tassi di occupazione ma anche dalla disparità che perdura nelle retribuzioni e nelle carriere, va colmato con un complesso di interventi e attenzioni – prosegue Mattarella – sui fattori strutturali e sui contesti territoriali, ma anche sulla qualità del lavoro e sui servizi per favorire la conciliazione con gli altri impegni di vita”.
(ITALPRESS).

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...