Pecoraro Scanio “Basta cibi ultraprocessati, serve trasparenza e qualità”

ROMA (ITALPRESS) – “È il momento di dire basta ai cibi ultraprocessati e alla presenza di residui chimici inaccettabili nei prodotti agroalimentari in Europa. La salute dei cittadini, a partire dai più giovani, deve tornare al centro delle politiche alimentari europee”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete Ecodigital, intervenendo a margine dell’evento promosso dalla Fondazione Aleteia e Coldiretti con il commissario europeo alla salute e la partecipazione di rappresentanti del mondo agricolo, esperti scientifici e autorevoli esponenti del panorama accademico, tra cui specialisti del Policlinico Gemelli e di diverse università italiane.

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(fonte video: Fondazione UniVerde)