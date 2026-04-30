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Tg News – 30/4/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Flotilla, 24 attivisti italiani arrestati: protesta Meloni
– Trump a Merz: “Pensi di più a Kiev e al suo Paese e meno all’Iran”
– Caso Minetti: il Quirinale chiede verifiche urgenti sulla grazia
– Pm: “Sempio uccise Chiara per un rifiuto sessuale”, legali “Fantasmagorico”
– Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rigetta ricorso genitori
– Papa Leone: “Milioni di persone soffrono ancora la fame”
– La Bce lascia i tassi fermi al 2%
– Mattarella: “Incidenti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi”
– Previsioni 3B Meteo 1 Maggio
azn

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