I Cesaroni – Il Ritorno, da lunedì un solo episodio a settimana

(Adnkronos) – Cambio di programmazione per ‘I Cesaroni – Il Ritorno’, la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola. A partire da lunedì 4 maggio, la serie co-prodotta da RTI-Publispei andrà in onda su Canale 5 con un episodio a settimana, accompagnando così il pubblico per più settimane. Una scelta editoriale pensata per valorizzare al massimo una delle serie più amate dai telespettatori.

Dopo le prime serate, I Cesaroni – Il Ritorno ha mostrato una forte capacità di coinvolgere anche il pubblico più giovane, registrando il 33% di share media nella fascia 15-34 anni, che sale al 36% nella fascia 25-34 anni. Risultati che confermano la contemporaneità del racconto e la sua capacità di parlare a tutte le generazioni.

Il successo è confermato anche su Mediaset Infinity: la prima puntata ha superato i 725.000 spettatori on demand, segnando il miglior debutto di sempre per una nuova serie. Inoltre, I Cesaroni – Il Ritorno, sulla piattaforma streaming di Mediaset, ha generato oltre 13 milioni di stream totali (tra episodi totali e altri contenuti) con più di 2 milioni di ore di visione, a ulteriore testimonianza dell’affetto con cui il pubblico la segue. Grande riscontro anche sui social: nelle prime tre settimane, la serie si è affermata tra i programmi più commentati, conquistando stabilmente il primo posto tra le tendenze italiane su X, non solo nelle serate di messa in onda.