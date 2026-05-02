IMO, Cina protagonista nella transizione verde del trasporto marittimo globale

I risultati conseguiti dalla Cina nell’elettrificazione dei porti e nella trasformazione verde del trasporto marittimo hanno svolto un ruolo positivo nel promuovere la decarbonizzazione del settore marittimo globale. Lo ha dichiarato Arsenio Dominguez, segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO).(XINHUA/ITALPRESS)

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(Fonte video: Xinhua)