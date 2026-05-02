Ultime News

2 Mag 2026 Juvi, coach Bechi: "Non ci vogliamo fermare. Siamo umilmente motivati e determinati"
2 Mag 2026 Al cimitero la messa per Mussolini nonostante il divieto del Comune
2 Mag 2026 Borgo Loreto-San Bernardo: tra murales e nuovi insediamenti vince il senso di comunità
2 Mag 2026 Cremona International Spring Music Festival, la Messa da Requiem incanta Sant'Agostino
2 Mag 2026 La processione lauretana apre il mese mariano: diretta su CR1 alle 21:00
Video Pillole

QuiEuropa Magazine – 2/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– La Bce mantiene invariati i tassi d’interesse
– PNRR, via libera alla nona rata da 12,8 miliardi
– Un nuovo quadro temporaneo di aiuti per i settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente
– Festival dell’Energia, l’Europa alla prova del futuro
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...