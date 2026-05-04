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Auto contro albero a Forlì, morte due ragazze

(Adnkronos) – Incidente stradale mortale a Forlì. Secondo quanto fanno sapere i Vigili del Fuoco, intervenuti alle 23.45 di domenica sera in viale dell’Appennino, “un’autovettura, che procedeva in autonomia, si è scontrata contro un albero”. Tre le persone nell’auto: i corpi senza vita di due ragazze sono stati estratti dal veicolo. Una terza persona, rinvenuta in condizioni gravi, è stata estratta e affidata ai sanitari del 118 presenti sul posto. Polizia e carabinieri sono intervenuti per i rilievi e la gestione della viabilità. 

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