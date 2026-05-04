Ultime News

4 Mag 2026 Cremona a Capitale italiana della Cultura 2029, martedì mozione bipartisan in Regione
4 Mag 2026 Società Italiana Sementi acquisisce ramo d'azienda della cremonese Syngenta
4 Mag 2026 La Volleyball Casalmaggiore si prepara a una nuova era: Baraldi in panchina
4 Mag 2026 Forus Cremona, al via riqualificazione spogliatoi vasca olimpionica
4 Mag 2026 Kit hi-tech per copiare all’esame patente, tre denunciati a Cremona
Video Pillole

Binaghi “Sinner merita un monumento, a Roma per vincere”

ROMA (ITALPRESS) – “Sinner? Io e lui ci sentiamo il meno possibile. Ho sentito il suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento perché, dopo una stagione così intensa anziché riposarsi, sarà a Roma e cercherà di vincere questo torneo dopo 50 anni”. Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, a margine dell’incontro al Quirinale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le nazionali azzurre vincitrici di Billie Jean King Cup e Coppa Davis, soffermandosi sul fuoriclasse altoatesino reduce dal trionfo di Madrid e sulla possibilità che un italiano alzi il titolo al maschile a 50 anni dall’ultima volta. “Tra gli uomini nel singolare ci presentiamo con 4 giocatori tra i primi 20 al mondo e un campione del mondo, tutti perfettamente adattabili alla terra battuta. Credo che non ci possano essere migliori premesse, poi gli avversari saranno più agguerriti che mai e nel tennis nulla è mai scontato. Ci sarà da combattere ma arriviamo più agguerriti e preparati che mai”, ha concluso Binaghi.

mc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...