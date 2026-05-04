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Focus Salute – Cuore di donna in menopausa, chi è più a rischio?

MILANO (ITALPRESS) – Malattie cardiovascolari: sapete che sono il killer numero uno delle donne italiane? Infarto e ictus causano infatti il 33,4% delle morti nelle donne. E sapete che il 90% dei fattori che causano infarto e ictus sono modificabili e dipendono dalla qualità dei nostri stili di vita? Nel centotrentaquattresimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce i fattori di rischio modificabili delle malattie cardiovascolari e suggerisce le strategie più efficaci per modificarli.

sat/gsl

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