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Fontana “Diplomazia parlamentare può aiutare a trovare soluzioni comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “È un momento molto importante e significativo. Serve la diplomazia parlamentare per fare un tentativo affinché l’Unione Europea possa, attraverso i propri Parlamenti, cercare di analizzare i problemi e risolverli in maniera comune”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a margine della Conferenza dei presidenti dei
Parlamenti dell’Ue, a Copenaghen.

sat/gtr
(fonte video: Camera dei Deputati)

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